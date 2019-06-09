Ходейда, Йемен, 9 июня, 2019, 03:03 — ИА Регнум. Командир батальона поддерживаемой Саудовской Аравией армии Йемена Али Катмул погиб вместе с четырьмя телохранителями в результате террористического акта в субботу, 8 июня. Информацию об этом распространило агентство Xinhua со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Инцидент произошел в расположенном на берегу Красного моря портовом городе Ходейда к западу от столицы Йемена Саны. Сообщается, что Катмул осматривал позиции проправительственных войск на автомобиле в сопровождении четырех военнослужащих, когда напротив машины сработало взрывное устройство.

В результате все пятеро погибли.

В последнее время столкновения между поддерживаемыми международной коалицией проправительственными войсками и повстанцами-хуситами происходят все чаще, несмотря на соглашение о прекращении огня.

Ходейда, важный портовый город, через который идет большая часть поставок гуманитарной помощи и продовольствия в Йемен, в настоящий момент находится под контролем повстанцев. В то время как поддерживаемые Саудовской Аравией войска подступают к юго-восточной окраине города.