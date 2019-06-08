Москва, 9 июня, 2019, 02:40 — ИА Регнум. О новых жертвах сирийских боевиков сообщает 8 июня пресс-служба российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

За истекшие сутки действующие на территории Сирии незаконные вооруженные формирования продолжили нарушать режим прекращения боевых действий. Боевики обстреляли 11 населенных пунктов в провинции Хама.

Есть жертвы среди мирного населения: погибли два человека, в том числе ребенок.

Ранее сообщалось, что за сутки, 7 июня, на территорию Сирии вернулись 904 беженца. Всего с 18 июля 2018 года на постоянное место проживания вернулись более 250 тысяч сирийских граждан.