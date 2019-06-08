Москва, 9 июня, 2019, 02:24 — ИА Регнум. Доставленный из здания суда в ОВД «Раменки» журналист Иван Голунов едет домой. Об этом сообщает 9 июня интернет-издание «Медуза».

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Как стало известно, из здания суда по ходатайству адвоката журналист поехал не домой, а в ОВД «Раменки», где у него была взята одежда на экспертизу.

В настоящее время Голунов и его адвокат покинули здание ОВД и направляются по месту прописки журналиста.

Толпа неравнодушных граждан приветствовала выходящего из отделения журналиста криками: «Ваня! Ваня!».

Напомним, ранее, 8 июня, Никулинский суд Москвы назначил обвиняемому в попытке сбыта наркотиков журналисту Ивану Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста. Обвинение требовало заключение под стражу.