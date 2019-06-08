Весь мир, 17 октября, 2006, 10:40 — ИА Регнум. В Московской области совершена кража из коттеджа в Звездном Городке, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в МВД РФ. Воры пробрались в неохраняемый коттедж, где временно проживает гражданин США, технический директор офиса НАСА при ЦПК им. Гагарина, в ночь на 16 октября. Преступникам удалось отжать оконную раму, и они украли 4 ноутбука и карманный компьютер, принадлежащие Национальному агентству США по аэрографии и исследованиям космического пространства. Стоимость похищенного составила около 750 тыс. рублей. Ведется следствие.