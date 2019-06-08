Ставрополь, 9 июня, 2019, 01:42 — ИА Регнум. В Ставрополе завершился III Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», в котором приняло участие около 2,5 тысяч человек из 23 стран. Торжественная церемония закрытия состоялась вечером 8 июня на центральной площади города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Радость победы

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Церемония закрытия III Международного фестиваля «Стран БРИКС и ШОС»

В 2019 году Студвесна в Ставрополе стала самой масштабной. Во время церемонии закрытия представители делегаций разных стран показали свои коронные номера: пели, танцевали. Например, «золотой голос Китая» исполнил песню на родном языке, добавив в припев слова на русском («Я люблю тебя, Китай, и я люблю тебя, Россия»), благодаря чему заслужил восторженные аплодисменты зрителей.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Представитель китайской делегации

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Павел Красноруцкий и Владимир Владимиров вручают награду

Председатель Российского Союза Молодёжи Павел Красноруцкий сообщил, что в 2020 году Российская Студенческая весна пройдёт в Ростове-на-Дону и Иркутске, а Студенческая весна стран СНГ — в Казане. Ближе к концу церемонии Красноруцкий вместе с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым вручили победителям конкурсом призы и поблагодарили иностранные делегации.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Танец на церемонии закрытия

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Фейерверк

Кульминацией церемонии закрытия стали 15-минутный фейерверком, запуск воздушного шара с надписями участников и народные гуляния: возле сцены люди водили хороводы и танцевали. После того, как салют завершился, а волонтёры при помощи зрителей убрали две тысячи стульев (они предназначались для участников фестиваля), начался концерт американского R&B‑ и хип-хоп-исполнителя Akon, на который собрался весь город.

Пресс-служба ТНТ Premier Studios Американский R&B‑ и хип-хоп-исполнитель Akon

Пресс-служба ТНТ Premier Studios Американский R&B‑ и хип-хоп-исполнитель Akon

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» проходил 4 — 8 июня. Мероприятие в этом году приурочено к открытию в 2019 — 2020 годах представительства России в Шанхайской организации сотрудничества. На фестивале действовали три площадки (молодых лидеров, молодых журналистов и образовательный форум стран БРИКС и ШОС), российская молодёжная делегация встретилась и обсудила возможные пути развития дальнейшего сотрудничества с коллегами из двух стран (Вьетнама и Грузии). Также состоялись вокальный конкурс «Универвидение», конкурс красоты и таланта «Королева студенчества — 2019», танцевальные, музыкальные и театральные номера представили в рамках «Арт-холла», действовали различные спортивные площадки.