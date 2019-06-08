Кишинёв, 9 июня, 2019, 01:00 — ИА Регнум. Демпартия Молдавии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком обвинила депутатов парламента страны от Партии социалистов и блока ACUM в попытке госпереворота и узурпации власти в стране. Как передает ИА REGNUM, Плахотнюк заявил 8 июня на брифинге, что предпримет «все действия, чтобы план захвата госучреждений не реализовался».

(сс) Saeima Владимир Плахотнюк

Он добавил, что более не признает легитимность президента Игоря Додона и будет добиваться проведения досрочных не только парламентских, но и президентских выборов. Лидер Демпартии утверждает, что именно Партия социалистов и президент Додон играют первую скрипку в «попытке узурпации власти».

Плахотнюк заявил также, что в ближайшее время представит доказательство того, что Партия социалистов Додона финансировалась из-за рубежа, и она должна быть выведена из легального поля.

Он утверждает при этом, что вел переговоры с Додоном о создании коалиции, но всё провалилось в последний момент, будто бы из-за требований о федерализации Молдавии.

В свою очередь бывший спикер парламента Молдавии от Демпартии Андриан Канду заявил, что Демпартия будет добиваться отставки президента Игоря Додона. Он также считает антиконституционными все решения, которые принял за последние сутки парламент Молдавии. «Власти должны применять закон и Конституцию, когда кто-то попытается незаконным путем узурпировать власть», — подвел итог Канду.

Как сообщало ИА REGNUM, Партия социалистов Молдавии и блок ACUM 8 июня подписали соглашение о формировании органов власти в Молдавии. Спикером избрали лидера ПСРМ Зинаиду Гречаную, а на должность главы правительства назначили одного из лидеров ACUM Майю Санду. Демпартия, лидер которой Владимир Плахотнюк в течение последних лет единолично руководил Молдавией, решения социалистов и ACUM не признали, а заседание парламента 8 июня считают нелегитимным и «узурпацией власти».