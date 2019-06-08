Москва, 9 июня, 2019, 00:19 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Москвы отреагировал на публикацию ИА REGNUM и пообещал взять на контроль проблему с обеспечением лекарствами больного четвёртой стадией рака москвича Сергея Смирнова. Соответствующее заявление корреспонденту ИА REGNUM направили из пресс-службы департамента.

Медицинские препараты

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что офицер, ветеран боевых действий на Северном Кавказе Сергей Смирнов два месяца подряд не может получить назначенное ему консилиумом врачей лекарство. В онкологическом диспансере препарат отсутствовал, а департамент здравоохранения столицы игнорировал просьбу о возмещении затрат на самостоятельное приобретение лекарства.

В департаменте напомнили, что Москва является единственным регионом России, где пациенты с онкологическими заболеваниями получают денежную компенсацию на приобретение лекарственных средств в случае отсутствия препарата на складе льготных лекарств или при индивидуальной непереносимости препарата. При этом с 1 марта 2019 денежные компенсации уже выданы на сумму более 31,5 млн рублей.

«По факту описанного в статье случая сообщаем, что ситуация находится под контролем департамента здравоохранения, и в понедельник пациент приглашён на приём к врачу для решения всех вопросов дальнейшего проведения лекарственной терапии. Также запланировано проведение врачебной комиссии по определению дальнейшей тактики лечения пациента. Департамент здравоохранения города Москвы обеспечит все возможные варианты применения альтернативных или аналоговых препаратов и лечебных схем, в том числе получение денежной компенсации на приобретение лекарственного препарата», — отметили в пресс-службе департамента.

Также представитель департамента здравоохранение столицы сообщил, что лекарственный препарат МНН Цетуксимаб, который назначен Смирнову, в настоящее время отсутствует на территории Российской Федерации, что подтверждено официальным письмом компании-производителя.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергею Смирнову приходится тратить около 240 тысяч рублей в месяц, чтобы обеспечить назначенное ему лечение. Мужчина вместе с супругой не в состоянии оплачивать такое дорогое лечение из собственного кармана. Семья уже влезла в долги, однако компенсации за израсходованные деньги не могла получить.