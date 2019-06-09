Пекин, 9 июня, 2019, 23:15 — ИА Регнум. «За последние часы Китай и Соединенные Штаты обменялись понимающим подмигиванием, за которым видится намерение подтвердить встречу президентов Си Цзиньпина и Дональда Трампа на следующем саммите G20 в Японии. Она может остановить эскалацию напряжения, которому способствует торговая война, ведущаяся обеими странами», — сообщает 8 июня, испанское издание El Mundo.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Находясь в японском городе Фукуока, где в конце этой недели встречаются ответственные за финансы и главы центральных банков элитного клуба стран, американский министр финансов Стивен Мнучин, похоже, воспринимает как должное, что лидеры двух держав встретятся в рамках ближайшего саммита, не говоря уже о его собственной встрече с главой Центрального банка Китая Йи Гангом, намеченной на это воскресенье. Он также указал на то, что соглашение между президентами, каким бы оно ни было, должно быть достигнуто именно в ходе «следующей важной встречи».

Тем не менее Мнучин не продемонстрировал абсолютной уверенности в возможности перемирия или пакта, который покончил бы с торговой стычкой. К тому же он снова потребовал, чтобы переговоры начались с того самого пункта, который привел к разрыву контактов в мае. Согласно министру финансов, в тот раз Китай и США достигли 90-процентного совпадения взглядов на условия гипотетического договора. «Если мы сможем заключить надлежащее соглашение, это будет потрясающе. Если нет, мы продолжим свою тарифную политику», — добавил Мнучин.

Си Цзиньпин тоже поддержал эти диалектические усилия — из России, где он укреплял связи с правительством Владимира Путина — и охарактеризовал Дональда Трампа как «друга», пишет El Mundo. «Трудно представить себе полный разрыв между США и Китаем. Он не входит как в наши интересы, так и в интересы наших североамериканских партнеров. Президент Трамп — мой друг, и я убежден, что он в этом тоже не заинтересован», — пояснил лидер КНР.

Вопреки этим жестам, аналитики сходятся на том, что перекрестный обмен ограничениями и угрозами, устроенный двумя нациями в последние недели, а также введение пошлин не дают однозначно предвидеть исход конфликта, в том числе то, осуществится ли встреча Си Цзиньпина и Трампа.

Глава Соединенных Штатов заявил, что потенциальный диалог с Цзиньпином будет определяющим фактором при принятии решения, высказаться ему за или против нового увеличения тарифов на импортную продукцию из Китая. Эта мера может затронуть почти все товары, которые КНР экспортирует в США, в результате чего соперничество двух стран выльется в новый виток наказаний и взаимных санкций, который приобретет трудно обратимый характер. «Я приму решение в ближайшие две недели, возможно, после G20», — уточнил Дональд Трамп.