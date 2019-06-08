Пекин, 8 июня, 2019, 22:33 — ИА Регнум. В пекинском международном аэропорту «Шоуду» завершились испытания интеллектуальной навигационной системы, сообщает 8 июня Синьхуа со ссылкой на авиационную газету CAAC News.

Micah Sittig Международный аэропорт «Шоуду»

Система рассчитана на оказание пассажирам таких услуг, как предоставление информации о рейсах, навигация к местам выхода на посадку и т.д. Доступ к этим и другим данным планируется осуществлять на основе распознавания лиц и результатов обработки больших данных.

В функции новой системы также входит оповещение о состоянии погоды и температуре в аэропортах прибытия.