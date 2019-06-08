Киев, 8 июня, 2019, 22:26 — ИА Регнум. В 2025—2027 годах в Совете ЕС будут председательствовать Польша и Литва, поэтому Украина имеет высокие шансы на вступление в Европейский союз (ЕС). Об этом, как передает УНИАН, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Евросоюз

По его словам, он и его коллеги из Литвы и Польши подписали резолюцию по итогам проведения 10-й сессии Межпарламентской ассамблеи Украина-Литва-Польша, в которой, в частности, была обозначена договоренность придерживаться стремления Украины в ЕС.

«Это наша совместная резолюция и наш план действий на следующий период, — заявил Парубий. — Для нас было очень важно, что среди того плана действий мы согласовали то, что будем придерживаться стратегии «2025−2027».

По его словам, у Украины в указанные сроки есть «окно возможностей» для вступления в Евросоюз.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня руководитель Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что ЕС готов поддерживать Украину в реформировании энергетической системы, в сфере борьбы с коррупцией и стабилизации экономики страны.

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