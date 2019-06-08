Хельсинки, 8 июня, 2019, 22:23 — ИА Регнум. 8 июня между национальными сборными Финляндии и Боснии и Герцеговины на «Олимпийском стадионе» был разыгран матч 3-го тура группы J отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось со счетом 2:0 в пользу «филинов».

Jouhannes Стадион «Ратина»

Первый мяч на 56-й минуте забил 29-летний нападающий «Норвича» Теэму Пукки после передачи Глена Камары — 1:0. Через 12 минут Пукки оформил дубль и укрепил победу Финляндии — 2:0.

Статистика матча (Финляндия/Босния и Герцеговина)

Удары 10/5

Удары в створ ворот 6/1

Процент владения мячом 48%/52%

Нарушения правил 8/10

Поданные угловые 3/6

Финляндия одержала вторую победу в группе J, набрала 6 очков и поднялась на 2-ю строчку. Босния и Герцеговина с 4-мя баллами опустилась на 4-ю строчку.

Стартовые составы команд на матч:

Финляндия: Градецки, Араюури, Гранлунд, Тойвио, Уронен, Камара, Спарв, Скрабб, Форселл, Лод, Пукки.

Босния и Герцеговина: Шехич, Бичакчич, Сивик, Зуканович, Шунич, Бешич, Цимирот, Сарич, Вишча, Дулевич, Джеко.

Желтые карточки: Сарич — 49, Вишча — 86.

Голы: Пукки 56 — 1:0, Пукки 68 — 2:0.