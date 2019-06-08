Кишинёв, 8 июня, 2019, 22:18 — ИА Регнум. 8 июня между национальными сборными Молдавии и Андорры на стадионе «Зимбру» был разыгран матч 3-го тура группы H отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось со счетом 1:0.

Serhio Стадион «Зимбру»

Единственный мяч на 8-й минуте матча забил 31-летний центральный защитник «Волунтари» Игорь Армаш — 1:0.

Статистика матча (Молдавия/Андорра)

Удары 1/5

Удары в створ ворот ½

Процент владения мячом 67%/33%

Нарушения правил 17/17

Поданные угловые 2/0

Молдавия набрала первые три очка и заняла 5-ю позицию в группе H. Андорра без очков осталась на последнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

Молдавия: Кошелев, Рябчук, Армаш, Эфрос, Жардан, Ионицэ, Карп, Гынсарь, Антонюк, Суворов, Дамашкан.

Андорра: Гомес, Лима, Сан-Николас, Рубио, Льовера, Валес, Ребес, Клементе, Сервос, Вьейра, Алаэс.

Желтые карточки: Ребес — 34, Ионицэ — 38, Карп — 80, Лима — 90+4.

Красные карточки: Ионицэ — 47.

Голы: Армаш 8 — 1:0.