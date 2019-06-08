Молдавия минимально обыграла Андорру
Кишинёв, 8 июня, 2019, 22:18 — ИА Регнум. 8 июня между национальными сборными Молдавии и Андорры на стадионе «Зимбру» был разыгран матч 3-го тура группы H отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось со счетом 1:0.
Единственный мяч на 8-й минуте матча забил 31-летний центральный защитник «Волунтари» Игорь Армаш — 1:0.
Статистика матча (Молдавия/Андорра)
Удары 1/5
Удары в створ ворот ½
Процент владения мячом 67%/33%
Нарушения правил 17/17
Поданные угловые 2/0
Молдавия набрала первые три очка и заняла 5-ю позицию в группе H. Андорра без очков осталась на последнем месте.
Стартовые составы команд на матч:
Молдавия: Кошелев, Рябчук, Армаш, Эфрос, Жардан, Ионицэ, Карп, Гынсарь, Антонюк, Суворов, Дамашкан.
Андорра: Гомес, Лима, Сан-Николас, Рубио, Льовера, Валес, Ребес, Клементе, Сервос, Вьейра, Алаэс.
Желтые карточки: Ребес — 34, Ионицэ — 38, Карп — 80, Лима — 90+4.
Красные карточки: Ионицэ — 47.
Голы: Армаш 8 — 1:0.