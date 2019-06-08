Пекин, 8 июня, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Товарооборот Китая с африканскими странами в 2018 году вырос на 20%, превысив 204 млрд долларов, а КНР при этом десятый год подряд остается крупнейшим торговым партнером Африки, сообщает 8 июня Синьхуа со ссылкой на заявление заместителя министра коммерции КНР Цянь Кэмина.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Выступая на пресс-конференции в Пекине, высокопоставленный чиновник привлек внимание к стабильности китайско-африканских отношений и расширение торгового сотрудничества, а также на рост в китайском экспорте удельного веса электротехнической и высокотехнологичной продукции, который составил 56%.

По данным на конец 2018 года, Китаем в Африке созданы более 3,7 тыс. предприятий, объем прямых инвестиций превысил 46 млрд долларов, а в восьми африканских странах, включая наиболее развитую ЮАР, китайский юань стал резервной валютой.

При этом Цянь Кэмин отметил стремление Китая сделать упор на формировании на Черном континенте внутренних движущих сил экономического роста.