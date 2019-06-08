Баку, 8 июня, 2019, 22:16 — ИА Регнум. 8 июня между национальными сборными Азербайджана и Венгрии на стадионе «Баксель Арена» был разыгран матч 3-го тура группы E отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось победой гостей со счетом 1:3.

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Первый мяч на 18-й минуте забил центральный защитник «Ред Булл Лейпциг» Вилли Орбан после передачи Балажа Джуджака — 0:1. В дебюте второй половины Орбан оформил дубль и удвоил преимущество гостей — 0:2. Через 16 минут 22-летний вингер «Карабаха» Махир Мадатов вернул хозяев в игру — 1:2. В следующей же атаке Давид Хольман отличился забитым мячом — 1:3.

Статистика матча (Азербайджан/Венгрия)

Удары 7/11

Удары в створ ворот 1/5

Процент владения мячом 54%/46%

Нарушения правил 11/15

Поданные угловые 1/6

В группе E Венгрия набрала 6 очков и поднялась на вторую строчку. Азербайджан без очков остался на последнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

Азербайджан: Агаев, Мамадов, Медведев, Гусейнов, Гараев, Назаров, Кривоцюк, Ришард, Мадатов, Шейдаев, Дадашов.

Венгрия: Гулачи, Барат, Корхут, Орбан, Ловренчич, Джуджак, Надь, Собослаи, Кляйнхайслер, Надь, Салаи.

Желтые карточки: Собослаи — 28, Гусейнов — 38, Назаров — 50, Медведев — 60, Кляйнхайслер — 67, Немет — 87.

Голы: Орбан 18 — 0:1, Орбан 53 — 0:2, Мадатов 69 — 1:2, Хольман 71 — 1:3.