Санкт-Петербург, 8 июня, 2019, 22:37 — ИА Регнум. Проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) дал раскритиковал систему подготовки и профессиональные качества педагогов на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает 7 июня интернет-издание «Диалог».

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Во время дискуссии о современных образовательных технологиях проректор РАНХиГС Иван Федотов заявил, что большая часть сегодняшних учителей «отвратительны» и не способны меняться.

«Хочу сказать, что у нас настолько прекрасные, желающие меняться школьники и ровно настолько же отвратительные учителя, которые загнаны в чудовищные рамки. Они не способны в принципе к какой-либо трансформации», — выразил обеспокоенность Федотов.

Эксперт также заявил, что практически в каждой школе найдется только не больше пяти «звёздных» учителей, а остальные — это «закомплексованные неудачники, которые не в состоянии в принципе развиваться, которые, в принципе, ничему не могут научить наших детей».

Решение проблем проректор РАНХиГС видит в масштабных изменениях в системе получения педагогической профессии. По его мнению, будущий учитель школы должен получить фундаментальное образование в одной из областей знания, а затем только идти получать навыки педагога в магистратуре. После чего он может идти работать в школу.

Напомним, XXIII Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня, и ежегодно его посещают более 10 тысяч участников из более, чем 140 стран мира.