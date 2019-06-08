Таллин, 8 июня, 2019, 22:13 — ИА Регнум. 8 июня между национальными сборными Эстонии и Северной Ирландии на стадионе «А. Ле Кок Арена» был разыгран матч 3-го тура группы C отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось волевой победой гостей со счетом 2:1.

Boeserelch Стадион «А. Ле Кок Арена»

На экваторе первой половины 34-летний центральный полузащитник «Флоры» Константин Васильев открыл счет мощным ударом со штрафного в нижний левый угол — 1:0. На 77-й минуте нападающий «Шеффилд Юнайтед» Конор Вашингтон вернул гостей в игру — 1:1. Через 3 минуты Джош Мадженнис впервые вывел Северную Ирландию вперед — 1:2.

Статистика матча (Эстония/Северная Ирландия)

Удары 9/16

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения мячом 41%/59%

Нарушения правил 14/9

Поданные угловые 4/7

Северная Ирландия, одержав третью подряд победу, укрепилась на первой позиции группы C. Эстония без очков осталась на предпоследнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

Эстония: Лепметс, Пикк, Вихманн, Синявский, Метс, Кяйт, Васильев, Саппинен, Дмитриев, Тенисте, Зенёв.

Северная Ирландия: Пикок-Фаррел, Льюис, Эванс, Смит, Кэткарт, Сэйвилл, Дэвис, Макнейр, Уит, Бойс, Даллас.

Бригада арбитров: Фабиу Вериссиму | Паулу Суарес | Руи Тейшейра | Жоао Карлос Сантос Капела.

Желтые карточки: Сэйвилл — 60, Лепметс — 64.

Голы: Васильев 25 — 1:0, Вашингтон 77 — 1:1, Мадженис 80 — 1:2.