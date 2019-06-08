Москва, 8 июня, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Российский телеведущий Владимир Соловьёв на своей странице в соцсети Instagram прокомментировал реакцию моряков с российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» во время сближения с ракетным крейсером США Chancellorsville в Восточно-Китайском море.

대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces БПК «Адмирал Виноградов»

«Вот это выдержка!» — написал телеведущий, выложивший соответствующее видео.

Соловьев добавил, что на вертолетной площадке российского корабля, если присмотреться к видеокадрам, во время опасной ситуации «безмятежно загорает один из членов экипажа».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня ракетный крейсер ВМС США Chancellorsvill пересёк курс российского БПК «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море. Военные суда прошли всего в 50 метрах друг от друга. Члены БПК «Адмирал Виноградов», чтобы избежать столкновения, были вынужден экстренно менять курс.

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