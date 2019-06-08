Санкт-Петербург, 8 июня, 2019, 21:03 — ИА Регнум. 8 июня в завершающий день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) члены делегации Калужской области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым провели ряд деловых встреч. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Калужская делегация встретилась с руководством компаний ЛафаржХолсим и «Фольксваген Груп Рус», на которых обсуждались перспективы сотрудничества.

В частности, встречи представителей делегации состоялись с руководством компаний ЛафаржХолсим и «Фольксваген Груп Рус», на которых обсуждались дальнейшие перспективы сотрудничества. Представители калужского региона также приняли участие в панельных сессиях по вопросам развития коммунальной и дорожной инфраструктуры, цифровизации экономики и государственного управления.

Отмечается, что в ходе ПМЭФ стенд Калужской области посетили около тысячи участников форума — руководители российских и зарубежных компаний, институтов развития, госструктур, общественных объединений, образовательных центров, бизнесмены, представители делегаций российских регионов.

По итогам заключенных в ходе ПМЭФ-2019 соглашений в экономику региона будет привлечено около 17 миллиардов рублей, добавили в пресс-службе.

Читайте также: На ПМЭФ-2019 Петербург смог привлечь инвестиций на 182 млрд рублей