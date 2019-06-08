Москва, 8 июня, 2019, 20:43 — ИА Регнум. Более 30 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом сегодня, 8 июня, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

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Так, по состоянию на 20:40 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны 19 рейсов, ещё 13 отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны пять рейсов; в аэропорту «Внуково» задержаны два рейса.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах не сообщаются.