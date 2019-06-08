Санкт-Петербург, 8 июня, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Общий объем инвестиций, о которых Санкт-Петербург договорился на ПМЭФ-2019, составляет 182,4 млрд рублей. На форуме заключено 27 соглашений, сообщили 8 июня в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов на ПМЭФ-2019

Крупнейшим по размеру предполагаемых вложений является соглашение с ОАО «РЖД» о развитии петербургского железнодорожного узла. Предусматривается выделение 88 млрд рублей, которые пойдут на улучшение железнодорожного пассажирского сообщения с пригородами Петербурга, обновление подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры, строительство путепроводов.

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Еще 10 млрд рублей будет инвестировано в строительство терминально-логистического центра Бронка на южном берегу Финского залива.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, как минимум 20 млрд рублей будут направлены на строительство развязки, обеспечивающей примыкание магистрали ЗСД к Витебскому проспекту. Это может стать первым шагом к осуществлению нового амбициозного проекта по строительству Восточного скоростного диаметра.

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В Смольном перечислили другие крупные проекты, об осуществлении которых городское правительство договорилось на ПМЭФ-2019:

АО «Швабе» за 10,6 млрд рублей построит клинический онкологический диспансер и центр паллиативной медицинской помощи.

ПАО «ТГК-1» инвестирует в модернизацию системы теплоснабжения города не менее 14 млрд рублей.

АО ГК «ЕКС» вложит 10,6 млрд рублей в строительство перинатального центра в Калининском районе.

В создание новых предприятий на территории особой экономической зоны Санкт-Петербурга будет инвестировано 10,3 млрд рублей.

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На реконструкцию терминала по перевалке и хранению нефтепродуктов на территории «Большого порта «Санкт-Петербург» компания АО «Петербургский нефтяной терминал» направит 6,5 млрд рублей.

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ООО «Русская Балтика» за 2,4 млрд рублей построит консультативно-диагностический центр «Славянка» для оказания медицинской помощи жителям Пушкинского района Петербурга.

ООО «ОРЦ ФУД МАРКЕТ» вложит 2,4 млрд рублей в строительство оптово-распределительного продуктового торгового центра в Шушарах в том же Пушкинском районе.

Как уже сообщалось, частный лечебно-диагностический центр им. С. М. Березина вложит 1,2 млрд рублей в создание центра дистанционной лучевой терапии для оказания высокотехнологической диагностической и лечебной медицинской помощи.

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ООО «Забота и Опека» намерено потратить 1 млрд рублей на создание в Петербурге пансионатов для пожилых людей, нуждающихся в стационарном социальном уходе.

Еще 1 млрд рублей направят на создание нового городского пространства в Пушкинском районе с применением решений «умный город». Договор о намерениях на полях форума подписали Смольный, «Сбербанк», университет ИТМО и компания «СТАРТ Девелопмент».

Также на ПМЭФ подписано соглашение между Министерством природных ресурсов и экологии РФ и правительством Санкт-Петербурга о передаче полигона опасных химических отходов «Красный Бор» в ведение Минприроды для рекультивации, которая начнется в 2020 году.

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Подписано соглашение о взаимодействии с правительством Калининградской области по развитию морского круизного туризма на Балтике — два региона намерены совместно создать судоходную пассажирскую кампанию.

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С АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» и ПАО «Совкомфлот» Смольным подписаны документы о создании на базе порта «Морской фасад» единого круизно-паромного оператора морских пассажирских терминалов. Особо подчеркивается, что паромное сообщение между городами Балтийского моря обеспечат суда под флагом России.

Развитию парусного спорта и созданию инфраструктуры для тренировок парусных команд и организации регат международного уровня посвящено соглашение о сотрудничестве с ПАО «Газпром» и Яхт-клубом Санкт-Петербурга.

Возможности активно внедряемой в Северной столице «Единой карты петербуржца» расширит реализация соглашения Санкт-Петербурга с АО «Национальная система платежных карт», оператором платежной системы «МИР».

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Правительство Санкт-Петербурга, ПАО «Газпром нефть», университет ИТМО, Политехнический университет Петра Великого и университет «ЛЭТИ» договорились объединить усилия по созданию научно-образовательного центра мирового уровня «Искусственный интеллект в промышленности», который должен внести вклад в развитие цифровой экономики и реального сектора.

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Соглашение о сотрудничестве с университетом «Высшая школа экономики» (ВШЭ) направлено на участие специалистов вуза в подготовке городских социально-экономических программ, системы подготовки кадров для органов государственной власти, предприятий и организаций.

«Подавляющее большинство подписанных соглашений несут городу инвестиции. Самое главное, что эти деньги будут вложены в то, что действительно сегодня нужно петербуржцам — дороги, социальные объекты, сферу здравоохранения, энергетику, создание новых рабочих мест», — сказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, подводя итоги ПМЭФ-2019.