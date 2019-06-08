Вашингтон, 29 сентября, 2016, 08:11 — ИА Регнум. Студия Disney официально объявила о начале работы над игровым ремейком знаменитой анимационной ленты «Король Лев», вышедшей на экраны в 1994 году. Руководить проектом будет режиссер «Книги джунглей» Джон Фавро, сообщает «Кинобизнес сегодня».

58pic.com Король Лев

Дата премьеры картины пока не называется, известно лишь, что создатели проекта взялись за работу ускоренными темпами. Отмечается, что в ремейк «Короля Льва» будут включены музыкальные композиции из оригинального мультфильма.

При этом уже идет производство продолжения «Книги джунглей», над которым также работает Фавро. Экранизацию произведений Киплинга ожидал заметный успех, итогом мирового проката стали $965,8 млн.

Студия Disney сняла уже не одну экранизацию своих классических произведений для современных зрителей. Помимо «Книги джунглей», на экраны вышли фильмы «Малефисента» и «Золушка». На 2017 год намечена премьера сказки «Красавица и чудовище», роль прекрасной Белль в которой исполнит Эмма Уотсон.