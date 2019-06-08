Берлин, 8 июня, 2019, 20:14 — ИА Регнум. Немецкие ученые совершили открытие, в соответствии с которым эпидемия чумы Юстиниана, вспыхнувшая в Византии в середине VI века, имела более масштабные последствия для европейского континента. Об этом 5 июня сообщается в исследовании, опубликованном в журнале PNAS.

Хосе Лиферинкс. Святой Себастьян молится за жертв Юстиниановой чумы. 1499

Ученые из Института изучения истории человечества в Йене (Германия) выяснили, что существовало две вспышки чумы Юстиниана. Первая произошла в VI веке в Византии и в Средиземноморье, в результате которой погибли 100 млн человек. Вторая волна эпидемии накрыла Европу уже в XIV веке и известна как «черная смерть», которая в свою очередь унесла более 50 млн жизней, тем самым нанесла колоссальный социальный и экономический урон средневековой Европе.

Генетический анализ останков 200 человек из 20 регионов Европы показал, что чума достигла даже Британских островов. В результате исследования было обнаружено несколько штаммов вызывающей чуму бактерии Yersinia pestis, имеющих одинаковое происхождение.

Ученые надеются, что раскопки в Египте и в других районах бывшей Византии покажут место, откуда произошла чума.