Париж, 8 июня, 2019, 19:16 — ИА Регнум. Во Франции обнаружен камень с изображениями лошадей, которому по предварительным оценкам более 12 тысяч лет. Об этом сообщается на сайте Национального института превентивных археологических исследований (Inrap).

Inrap.fr Плита с рисунками

Археологическая находка была обнаружена во время раскопок на юго-востоке Франции. Она представляет собой плиту из песчаника, на которой изображены лошадь без головы и четыре других доисторических животных. Фигуры животных характеризуются абстрактными геометрическими фигурами и выполнены достаточно схематично, что позволяет их отнести к азильской археологической культуре.

Плита будет приставлена широкой общественности в Ангулеме 14 и 16 июня, во время национальных дней археологии во Франции.