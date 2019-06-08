Магас, 8 июня, 2019, 19:14 — ИА Регнум. Два человека погибли, ещё двое пострадали в результате ДТП в Ингушетии. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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По данным регионального ведомства, авария произошла около 16:47 в сельском поселении Алкун. На втодороге Алкун — Таргим столкнулись два легковых автомобиля: Lada Granta и Mercedes.

По предварительной информации, в результате ДТП погибли два пассажира Lada Granta. Два пассажира Mercedes получили травмы. Пострадавшие были доставлены в Сунженскую районную больницу.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении двух легковых автомобилей в Новосибирской области. В результате ДТП погибли три человека, в том числе ребёнок семи лет.