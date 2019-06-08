Калуга, 8 июня, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Период летней детской оздоровительной кампании для полицейских региона — это напряженная работа по обеспечению безопасности детей и подростков, профилактике противоправного поведения среди несовершеннолетних, сообщили 8 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.мвд.рф Комиссия УМВД встретилась с детьми, отдыхающими в лагере

Дополнительные силы подразделений полиции привлекаются для обеспечения охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий, в том числе торжественных открытий смен. Маршруты патрульно-постовых нарядов приближены к местам расположения детских лагерей.

Так, начальник подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Калужской области подполковник полиции Людмила Симкина в составе межведомственной комиссии во взаимодействии с сотрудниками регионального управления Росгвардии посетила территорию детского оздоровительного лагеря «Смена» на предмет инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищенности: наличия ограждений, системы видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, стационарного поста охраны.

В ходе проверки, полицейские провели инструктаж с членами педагогического отряда, проверили наличие стенда с размещением информации, содержащей номера телефонов и адреса дежурных частей территориальных органов, участковых уполномоченных полиции, инспекторов ПДН.

Кроме того, комиссия УМВД встретилась с детьми, отдыхающими в лагере. Ребята поделились новостями из жизни лагеря, рассказали о том, что их волнует, и какие отношения складываются в детском коллективе.