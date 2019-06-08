Шри-Джаяварденепура-Котте, 8 июня, 2019, 18:55 — ИА Регнум. Как минимум 19 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов на юге Шри-Ланки. Об этом 8 июня сообщает новостной портал Ada Derana.

Donwoodyard Скорая помощь. Шри-Ланка

Авария произошло возле населённого пункта Хуландава. Один из автобусов направлялся к городу Акуресса на юге страны. На главной дороге, ведущей в город, автобус столкнулся с другим автобусом, который в результате столкновения упал в овраг.

В результате аварии пострадали и были госпитализированы 19 человек с травмами разной степени тяжести. При этом один из водителей автобусов был госпитализирван после того, как разъярённые пассажиры напали на него после аварии.

Оба водителя задержаны полицией, идёт расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Германии с участием легкового автомобиля и школьного автобуса, в результате которого пострадали 25 человек. В тяжёлом состоянии были госпитализированы двое пожилых людей.