Загреб, 8 июня, 2019, 18:09 — ИА Регнум. 8 июня между национальными сборными Хорватии и Уэльса на стадионе «Градски» был разыгран матч 3-го тура группы E отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось победой «шашечных».

(сс) Cha già José Хорватские болельщики

На 17-й минуте матча левый фланговый защитник «Андерлехта» Джейми Лоуренс открыл счет, срезав мяч в свои ворота — 1:0. В дебюте второй половины вингер «Интера» Иван Перишич удвоил преимущество хозяев — 2:0. Этот гол стал для хорвата первым в турнире. На 77-й минуте хавбэк «Борнмута» Дэвид Брукс вернул гостей в игру — 2:1.

Статистика матча (Хорватия/Уэльс)

Удары 6/7

Удары в створ ворот 2/5

Процент владения мячом 61%/39%

Нарушения правил 14/4

Поданные угловые 1/3

В группе E Хорватия, набрав 6 очков, поднялась на первую позицию. Уэльс с 3-мя баллами остался на четвертой строчке.

Стартовые составы команд на матч:

Хорватия: Ливакович, Баришич, Ловрен, Едвай, Вида, Перишич, Брекало, Ковачич, Модрич, Брозович, Крамарич.

Уэльс: Хеннесси, Дэвис, Мепэн, Робертс, Лоуренс, Аллен, Смит, Уилсон, Джеймс, Ваулкс, Бейл.

Бригада арбитров: Истван Коваш | Васил Маринеску | Михай Артен | Мариуш Аврам.

Желтые карточки: Брекало — 28, Бейл — 48, Едвай — 50, Ловрен — 54, Вида — 69, Брозович — 90+2.

Голы: Лоренс (автогол) 17 — 1:0, Перишич 48 — 2:0, Брукс 77 — 2:1.