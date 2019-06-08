Пекин, 8 июня, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Около 45 тысяч жителей эвакуированы в провинции Цзянси на востоке Китая из-за наводнений, вызванных непрекращающимися с 6 июня ливнями. Об этом сообщила 8 июня пресс-служба местного управления по чрезвычайным ситуациям.

Фредерик Морган. Наводнение

Из-за поднявшегося уровня воды в провинции разрушены около 50 зданий, повреждены около 90 зданий, затоплены более 37 тысяч гектаров посевных площадей.

Прямой экономический ущерб на настоящий момент оценивается властями провинции в сумму около 94 миллионов долларов. При этом отмечается, что 1,2 тысячи жителей провинции остро нуждаются в медицинской помощи.

Спасатели вынуждены передвигаться по улицах многих населённых пунктов на лодках. Информации о пострадавших и погибших не поступало.