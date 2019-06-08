Глазго, Великобритания, 8 июня, 2019, 18:18 — ИА Регнум. По мнению ученых, чрезмерное употребление фастфуда ведет к развитию ожирения, болезни Альцгеймера, женского бесплодия и пищевой аллергии. Об этом сообщили 8 июня в Глазго на конференции Европейского общества детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания.

(сс) Sander Dalhuisen Бургер

Согласно мнению итальянских аллергологов, особенно пагубное влияние фастфуд оказывает на детский организм. Так, в процессе исследования было выявлено, что среди детей, злоупотребляющих фастфудом, гораздо больше аллергиков и астматиков.

Пищевая аллергия наибольшее распространение получила среди жителей Соединенных Штатов, Канады и стран ЕС, где каждый десятый житель страдает от этого заболевания, а в странах Азии и Африки, напротив, заболеваемость носит единичные случаи.

Напомним, сети быстрого питания получили широкое распространение в мире, не отстает от них и Россия, где после распада Советского Союза открылись первые фастфуды.