Великий Новгород, 8 июня, 2019, 17:47 — ИА Регнум. В Главном здании Новгородского музея-заповедника в Новгородском кремле открылась выставка в рамках проекта «Шаг в историю», на которой среди десяти произведений русских художников второй половины XIX — начала XX вв. из собрания Государственной Третьяковской галереи и Новгородского музея-заповедника особо выделяется масштабное историческое полотно Клавдия Лебедева «Марфа Посадница. Уничтожение Новгородского веча» (1889). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе музея, в Великом Новгороде эта картина представлена впервые.

Клавдий Лебедев. Марфа Посадница. Уничтожение Новгородского веча. 1889

Большеформатное полотно Лебедева, которое многие десятилетия находилось в фондах галереи, демонстрировалось в Третьяковской галерее в 2018 году, после масштабной реставрации.

Картина описывает наиболее значимое поворотное историческое событие 1478 года: утрату новгородского самоуправления после военного похода Ивана III и присоединение Новгорода к Московскому государству, а также одну из самых ярких личностей в истории города — посадницу Марфу Борецкую.

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«Для Новгородского музея-заповедника экспонирование данного произведения, несомненно, является событием первостепенной важности», — отметили в музее.

Также на выставке «Шаг в историю» представлены картины А.П. Рябушкина, В.М. Васнецова, Н.Н. Ге, А.Д. Литовченко, П.С. Добрынина, И.С. Горюшкина-Сорокопудова, Н.В. Пирогова, М.М. Антокольского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в эти дни Великий Новгород празднует 1160-летний юбилей. Торжества открылись 7 июня, а сегодняшний день завершится праздничным фейерверком.