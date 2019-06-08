Бангкок, 8 июня, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Гражданина РФ 32-х лет задержала пограничная служба Таиланда на контрольно-пропускном пункте в восточной провинции Сакаео по подозрению в подделке даты на визовой отметке в паспорте. Об этом 8 июня сообщает портал The Thaiger.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорта гражданина РФ

По предварительной информации, гражданин РФ Дмитрий И., пытаясь въехать в Камбоджу, шариковой ручкой изменил дату на визовом штампе в паспорте. В этом подозреваемый признался пограничникам, пояснив, что был в Таиланде в гостях у подруги.

При проверке документа по общей базе выяснилось, что виза мужчины уже несколько дней как просрочена. По местному законодательству подозреваемому за подделку документов гражданину РФ может грозить тюремное заключение сроком до трёх лет и/или штраф в размере около 200 долларов США.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приговоре гражданке РФ Богдане Осиповой-Мобли за вывоз своих детей из США в Россию. За это Осипову суд США приговорил к сем годам тюрьмы. Защита намерена оспорить приговор.