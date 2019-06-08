Псковская область, 8 июня, 2019, 17:27 — ИА Регнум. В Псковской области сегодня, 8 июня, торжественно открылись Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Как сообщили ИА REGNUM организаторы Пушкинского праздника, на поэтической поляне в сельце Михайловское состоялось костюмированное шествие.

Pskov.ru 220 Пушкиных в Михайловском

На парад вышли гусары, барабанщики, делегации из всех районов Псковской области в костюмах героев пушкинских произведений, а также 220 человек в образе самого поэта: костюмы для Пушкиных предоставила киностудия «Ленфильм», в роли поэта побывали участники праздника самых разных возрастов.

Художественный руководитель Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда проехал на бричке, а каждый район представил презентацию на общую тему — «Во славу поэта!». Их оценит жюри, а в завершении праздника лучшие получат призы.

Торжественная часть праздника началась с хорового исполнения стихотворения Александра Пушкина «У Лукоморья».

«За более чем полувековую историю праздник заслужил свою популярность. В прошлом году за три дня Михайловское посетило более 20 тыс человек, надеюсь, что эта цифра будет только расти. Праздник меняется, с этого года он называется Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, он выходит за рамки пушкинской поэзии и литературы, но по-прежнему посвящен великому поэту и его богатейшему наследию», — сказал на открытии праздника губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Гостей также поприветствовал советник президента РФ Владимир Толстой.

«Мы счастливчики, потому что нас пригласил сюда Пушкин. Мы избранные поэтом, он продолжает оставаться среди нас», — сказал он.

Продюсер Игорь Угольников отметил, что Пушкин всегда был связан с кинематографом, но о нем снято мало фильмов. Режиссер сообщил, что в июле в Михайловском начнутся съемки фильма «Учености плоды» о событиях 1942 года.

Праздник на поляне в Михайловском продолжается работой различных сценических площадок и ярмарки в интерактивной деревеньке Зуево, где проходят мастер-классы, в местном трактире разливают кленовый сок, можно прокатиться на русской телеге или на качелях. В почтовом городке можно написать письмо пером и отправить его в любую точку мира, проставив на конверте или открытке праздничный штемпель «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 6—8 июня 2019 г.», выпущенный специально к событию.

Кроме того, на празднике звучит уникальный инструмент из Карелии лодкаструн: петрозаводский музыкант и художник Александр Леонов взял за основу своего изобретения традиционную карельскую лодку-однодеревку и натянул на нее струны. Десять струн расположены так, чтобы лодка оставалась лодкой: поэтому на лодке можно плыть и играть одновременно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, традиционный Пушкинский праздник, приуроченный ко дню рождения поэта, в этом году проводится в Псковской области в 53-й раз. С этого года праздник поменял название, его программа рассчитана на восемь дней и включает десятки мероприятий.

Напомним также, что 220-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в России отметили 6 июня.