Горно-Алтайск, 8 июня, 2019, 17:12 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин 8 июня подал документы в избирательную комиссию региона и стал первым кандидатом на пост главы Горного Алтая. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Altai-republic.ru Олег Хорохордин

Рабочая группа избиркома приняла у Хорохордина пакет необходимых для выдвижения документов.

«Олег Леонидович стал первым кандидатом, подавшим документы на должность главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай. Накануне состоялась конференция «Единой России», где было принято это решение. Другие партии нашего региона пока свои конференции не проводили», — отметил председатель республиканского избиркома Дмитрий Степанов.

По словам секретаря избиркома Дмитрия Черкасова, весь пакет документов представлен в полном объёме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 7 июня «Единая Россия» выдвинула временно исполняющего обязанности руководителя региона Олега Хорохордина кандидатом на выборы главы Республики Алтай.

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