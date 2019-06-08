Канзас-Сити, США, 8 июня, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Бывший супруг приговоренной к тюремному сроку судом США гражданки России Богданы Осиповой предложил ей совместную опеку над детьми, сообщает 8 июня РИА Новости.

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Факт того, что бывший муж не раз предлагал взять под опеку их совместных детей подтвердил американский адвокат Осиповой Оксана Соколова. Она также отметила, что это он делает исключительно в интересах детей.

«Я предложил Богдане предоставить совместную опеку, и я по-прежнему предлагаю это… Я считаю, что в жизни детей должны быть оба родителя», — заявил бывший муж Осиповой Брайан Мобли.

6 июня суд в Канзасе приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение ребенка и вымогательство. После отбывания срока она в течение трех лет будет находиться под надзором полиции и обязана будет выплатить бывшему мужу судебные издержки в размере 18 тысяч долларов.

Напомним, после развода с супругом Осипова увезла двух своих детей из Соединенных Штатов к родственникам в Калининградскую область, несмотря на требование суда США оставить младшую дочь с отцом. Причиной невыполнения судебного решения послужило желание Осиповой уберечь детей от домашнего насилия со стороны бывшего мужа.