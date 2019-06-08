Севилья, Испания, 8 июня, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Из 28 пострадавших при аварии на аттракционе на ярмарке в испанском муниципалитете Ла-Ринконада в провинции Севилья были госпитализированы девять человек, в том числе пятеро детей. Об этом 8 июня сообщила газета El Diario de Sevilla.

Аттракционы

Девочка 13-ти лет была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Ещё четверо детей в возрасте от 12 до 14 лет находятся под наблюдением врачей в стационаре. Один из пострадавших подростков госпитализирован в отделение интенсивной терапии.

Администрация города сообщила, что аттракцион прошёл все необходимые проверки на безопасность до начала ярмарки, на него имелись все нужные документы. Мэрия города инициировала расследование для выяснения причин и обстоятельств аварии на аттракционе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 28 пострадавших на аттракционе «Super Cazuela"в муниципалитете Ла-Ринконада в Испании. ЧП произошло в ночь с 7 на 8 июня около 03:00 мск.