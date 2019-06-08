Сан-Франциско, США, 8 июня, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Биологи выдвинули несколько гипотез, объясняющие распространенность полового размножения среди живых организмов, клетки которых содержат ядро. Об этом сообщает 7 июня научное издание PLOS Biology.

Жан-Оноре Фрагонар. Задвижка (фрагмент). 1777-1778

Согласно предположению ученых, подобный вид размножения помогает многоклеточным организмам предотвратить появление в последующих поколениях злокачественных клеток, ведущих к раку.

Также, в результате полового размножения происходит перемешивание различных вариантов генов, которые в дальнейшем помогают противостоять патогенам и предотвращают накопление вредных мутаций.