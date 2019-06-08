Киев, 8 июня, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Партия «Рух новых сил», лидером которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, будет самостоятельно принимать участие во внеочередных парламентских выборах. Об этом заявил политик в своем видеообращении на странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Мы (представители партии «Рух новых сил») пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно, — сказал Саакашвили. — Надо идти на выборы самостоятельно, потому что мы полностью отличаемся и идеями, и драйвом, и энергией».

7 июня издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники сообщило, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко пойти на выборы в украинский парламент в составе партии «Удар».

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