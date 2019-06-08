Кишинёв, 8 июня, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Председателем парламента Молдавии 8 июня избрана лидер Партии социалистов Зинаида Гречаная. Как передает ИА REGNUM, за нее проголосовали 56 депутатов от сформированного в тот же день временного парламентского большинства — представителей Партии социалистов и блока ACUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Теперь депутаты намерены избрать вице-спикеров и сформировать остальные руководящие органы, после чего перейти к назначению правительства.

Согласно соглашению между Партией социалистов и блоком ACUM, правительство возглавит лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду, а несколько портфелей, в частности — вице-премьера по «реинтеграции» и министра обороны — достанутся выдвиженцам Партии социалистов.