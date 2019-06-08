Москва, 8 июня, 2019, 15:10 — ИА Регнум. В восьми регионах Центральной России, в том числе в Москве и Московской области, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары объявлен в Москве, Московской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Ярославской областях.

По прогнозу синоптиков воздух в этих регионах прогреется до 33 градусов тепла, при этом осадков не ожидается. При этом «оранжевый» уровень погодной опасности будет действовать как минимум до середины дня 9 июня, так как завтра ожидается примерно такая же погода. К вечеру 9 июня в Москве возможен кратковременный дождь и гроза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, над Европейской частью России находится мощный антициклон, который формирует жаркую погоду без осадков. Однако к вечеру 9 июня он начнет слабеть.