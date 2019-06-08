Гоа, Индия, 8 июня, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Работа международного аэропорта Даболим в индийском штате Гоа возобновлена после пожара на взлётно-посадочной полосе (ВПП). Об этом сообщается 8 июня на странице военно-морских сил Индии вTwitter.

A.Savin Аэропорт Даболим

Работа аэропорта была приостановлена из-за упавшего на ВПП подвесного топливного бака при взлёте истребителя МиГ-29К. При падении бак загорелся.

Пожар был оперативно погашен, никто не пострадал. Истребитель, уронивший бак, повреждений не получил.

Топливный бак над аэропортом был сброшен незапланированно. Причины сброса бака на ВПП истребителем выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении истребителя «Ягуар» ВВС Индии во время учебных полётов. Пилот истребителя успел катапультироваться. Для расследования причин крушения самолёта была создана специальная комиссия.