Санкт-Петербург, 8 июня, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Работавшему в России американскому инвестору Майклу Калви, которого недавно отпустили из СИЗО под домашний арест, судя по всему, не удастся вернуть взнос, который он заплатил за пакет участника Петербургского международного экономического форума 2019 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2019

С вопросом о такой возможности обратились журналисты к советнику президента РФ Антону Кобякову в последний день форума. Заметим, тема ареста американского инвестора стала одной из самых упоминаемых на топовых площадках форума.

«Человек хочет денег. Заплатил, думал, что выпустят — не выпустили», — сказал Кобяков.

Он заметил, что организаторы ПМЭФ предусмотрели возможность для всех желающих стать участниками форума, причем «совершенно бесплатно» — достаточно зайти на сайт ПМЭФ и насладиться трансляциями дискуссий в онлайн-режиме.

«На что (Калви) надеялся, непонятно», — заключил Антон Кобяков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин будет внимательно наблюдать за ходом дела Майкла Калви. Президент напомнил, что в России есть «судебная система соответствующая», а Калви считается невиновным, пока не вступил в законную силу обвинительный приговор.

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Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви был задержан в Москве 15 февраля 2019 года. Его, как и других пятерых фигурантов уголовного дела, которые по решению Басманного суда столицы были взяты под стражу, обвинили в хищении 2,5 млрд рублей.

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По версии следствия, эти деньги в начале 2017 года Калви похитил у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы. Бизнесмен якобы убедил совет директоров «Восточного» отдать свои голоса за соглашение об отступном, которое предполагало прощение кредита Первому коллекторскому бюро в обмен на пакет акций International Financial Technology Group S.C.A.

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В апреле суд смягчил Калви меру пресечения на домашний арест.