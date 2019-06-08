* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 8 июня, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Подозреваемый в терроризме гражданин Германии подал иск в суд против трех министерств ФРГ, передает немецкий канал n-tv 8июня.

Иван Шилов ИА REGNUM ИГИЛ (запрещенная в России организация)

Дениз Б. содержится в одной из тюрем Ирака на курдской территории с 2017 года. Его подозревают в членстве в террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если его вина будет доказана, ему грозит смертная казнь.

Адвокаты истца подали иск в административный суд Берлина против министерств внутренних и иностранных дел, а также министерства юстиции ФРГ. Адвокаты обвиняют органы власти в бездействии: по мнению юристов, они знают, что их гражданину за границей угрожает смертная казнь, но не предпринимают никаких мер по политическим мотивам.

«Существует законная обязанность предпринимать меры, поскольку жизнь истца находится в опасности», — утверждают адвокаты Седа Басай-Йылдыз и Али Айдын.

В апреле этого года власти Германии приняли решение о том, что воюющие на стороне боевиков будут лишаться немецкого гражданства при условии, что у них есть паспорт еще одного государства. За последние несколько недель в Ираке были приговорены к смертной казни 11 граждан Франции.