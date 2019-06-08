Алтайский край, 3 апреля, 2007, 10:22 — ИА Регнум. Эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Алтайском крае пошел на спад. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM ведущий специалист-эксперт отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора Ольга Егорова, на прошедшей неделе зарегистрировано более 13 тыс. заболевших.

Это на 40% ниже данных за предыдущую неделю. Только в Зональном и Солонешенском районах региона цифры остаются по-прежнему высокими. В краевой столице - Барнаул - зарегистрировано чуть более 4,5 тыс. случаев гриппа и ОРВИ. Это на 13% ниже по количеству заболеваний прошедшей недели и на 10% ниже эпидемиологического порога.

По словам Ольги Егоровой, сложившая эпидемиологическая ситуация характерна для данного времени года.