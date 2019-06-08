Санкт-Петербург, 8 июня, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Советник президента РФ Антон Кобяков пообещал лично разобраться в деле журналиста Ивана Голунова, которого задержали в Москве и вменяют попытку сбыта наркотиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Photo.roscongress.org Антон Кобяков

Напомним, ранее МВД предоставило снимки якобы из квартиры Голунова, где видны признаки большой нарколаборатории, однако после реакции СМИ выяснилось, что правоохранители «перепутали» и распространили снимки по другому делу.

«За обман и за подтасовку фактов есть статья. Те, кто это делает, за это ответят», — сказал Антон Кобяков на ПМЭФ-2019 в субботу, 8 июня.

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"Всё то, о чем вы рассказали, обязательно изучу лично я, — сказал Кобяков о деле Голунова. — Уверен, что и (пресс-секретарь президента) Дмитрий Сергеевич Песков, и призванный вчера Владимиром Владимировичем (Путиным) генеральный прокурор Юрий Чайка, (который) тщательно обеспечивает надзор за происходящим в том числе в области правоохранительной деятельности, выполнят свои функции».

Он напомнил, что в России действует презумпция невиновности, а «ДТП, к сожалению, случаются».

«Посмотрим, проверим, изучим», — заключил советник президента.

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Добавим, при задержании Голунова из его рюкзака извлекли пакет с наркотическим веществом, но журналист утверждает, что наркотик ему подбросили. Адвокат Голунова заявил, что получил доступ к подзащитному лишь спустя 14 часов, а полицейские отказались взять у журналиста смывы с рук и срезы ногтевых пластин вопреки просьбам.

Правоохранители утверждают, что Голунов сам отказался от медицинского освидетельствования. Руководство «Медузы», где работает Голунов, заявило, что журналисту-расследователю угрожали из-за подготовки новой статьи.

Сегодня суд в Москве может рассмотреть вопрос об избрании Голунову меры пресечения.