Рим, 8 июня, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Главный тренер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Паулу Фонсека расторг соглашение со своей нынешней командой, сообщает 8 июня Corriere dello Sport.

Football.ua Паулу Фонсека

По данным источника, 46-летний португалец может возглавить футбольную команду «Рома» уже на следующей неделе.

«Я безгранично счастлив. Все сложилось наилучшим образом, поэтому скоро я могу отправиться в Рим», — приводит издание слова Фонсеки.

Также сообщается, что соглашение между римской командой и её новым главным тренером будет заключено на два года.

Отметим, Паулу Фонсека стал главным тренером донецкой команды «Шахтер» в 2016 году и под его руководством она трижды выигрывала украинский чемпионат.