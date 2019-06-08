Вашингтон, 8 июня, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Команда специалистов миссии InSight разработала план действий для возобновления работы буровой установки HP3 на Марсе. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Nasa.gov Посадочный аппарат InSight

Посадочный аппарат NASA InSight прибыл на Марс в ноябре 2018 года. Среди приборов, вошедших в состав миссии, находится буровая установка HP3, которая должна пробурить 5-метровую скважину для измерения теплового потока под поверхностью Марса.

В феврале буровая установка отделилась от посадочного аппарата и начала бурение поверхности, однако инструмент смог достичь глубины только около 30 см. Специалисты рассмотрели возможные причины сбоя в работе инструмента, и пришли к выводу, что в месте бурения оказался слой из мелкодисперсных частиц, слишком рыхлый для бурения в условиях низкой силы тяжести (около трети от земной).

Команда InSight будет решать проблему в два этапа. На первом этапе роботизированная «рука» Instrument Deployment Arm, установленная на посадочной станции, переместит опорную конструкцию HP3, что позволит визуально оценить проблемы в работе установки с помощью камер на посадочной станции. На втором этапе роботизированная «рука» будет использоваться для непосредственного взаимодействия с буровой установкой, что должно помочь пройти проблемный слой марсианского грунта. Начало этих работ запланировано на конец июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля инструмент SEIS, входящий в состав миссии InSight, зафиксировал на Марсе сейсмическое событие, соответствующее земному землетрясению магнитудой 2,5.