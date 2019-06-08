Санкт-Петербург, 8 июня, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Вице-премьер России — министр финансов Антон Силуанов считает, что российские нефтяные компании не вправе требовать каких-то компенсаций от сделки ОПЕК+, так как они и без этого получили прямую выгоду от данного соглашения. Об этом он заявил журналистам сегодня, 8 июня, в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

По словам Силуанова, российские нефтяники только выиграли от сделки ОПЕК+. Если бы данной сделки не было, то мировые цены на нефть колебались бы на уровне $40 за баррель. Даже если бы российские нефтяники продолжали наращивание добычи, они бы в таких условиях не смогли бы заработать столько, сколько они зарабатывают при текущих ценах на нефть, которые держались и весь 2018 год.

«Это очевидно. Поэтому я считаю, что здесь говорить о компенсации не совсем справедливо», — подчеркнул Силуанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что госкорпорация конечно же будет выполнять решение ОПЕК+, в том числе по возможности продления сделки, но параллельно с этим будет обсуждать с правительством России вопрос компенсаций «соответствующих потерь».