Подгорица, 8 июня, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Главный тренер сборной команды Черногории по футболу серб Любиш Тумбакович уволен с занимаемого поста после отказа исполнять свои обязанности в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года между командами Черногории и Косово. Об этом 8 июня сообщает издание Vijesti.

(сс) Biser Todorov Любиша Тумбакович

По информации источника, 66-летний специалист и ещё два футболиста сербского происхождения — Мирко Иванич и Филип Стойкович — заявили о своем отказе от участия в игре. Также известно, что игроки и тренер были вынуждены принять такое решение под давлением сербских группировок фанатов.

«Решение Тумбаковича стало неприятным сюрпризом. Он нарушил профессиональные обязанности, прописанные в трудовом соглашении», — говорится в сообщении Футбольного союза Черногории по поводу инцидента.

Кроме этого, в нем выражается сожаление, что Мирко Иванич и Филип Стойкович вынуждены были пропустить из-за давления «определенных кругов» матч.

Отметим, власти Косово провозгласили свою независимость в одностороннем порядке в 2008 году. Россия, Китай, Сербия и ряд других стран не признают независимое Косово. Матч между сборными Косово и Черногории закончился со счетом 1:1.