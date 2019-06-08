Берлин, 8 июня, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Картина русского художника Василия Кандинского была продана на торгах аукционного дома Ketterer Kunst в Германии за 2,5 миллиона евро. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба аукционного дома в Instagram.

Василий Кандинский. Лестница к замку. 1909 г

На торги была выставлена одна из ранних работ художника «Лестница к замку» (1909 год), на которой изображён замок в общине Мурнау в Баварии. Картина была недоступна для публики с 1916 года.

Начальная цена лота составила 1,5 миллионов евро. Буквально за считанные минуты цена выросла на миллион евро и была продана за рекордную для Германии сумму в 2,5 млн евро.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продаже на торгах аукционного дома Christie's картины другого русского художника-модерниста Петрова-Водкина. Работа Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» ушла с торгов за 9,3 млн евро и стала самой дорогой картиной, проданной на аукционе русского искусства Christie's.