Санкт-Петербург, 8 июня, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Российской статистике необходимо научиться работать с big data («большими данными»), не теряя свои компетенции в традиционном статистическом учете, а также с потребителями-непрофессионалами, которые обращаются к различным статистическим показателям. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом на ПМЭФ-2019 8 июня заявил глава Росстата Павел Малков.

Иван Шилов ИА REGNUM Федеральная служба государственной статистики

«Нам предстоит серьезно меняться. Мы уже готовим целый ряд проектов по большим данным — это и статистика цен, и туризм, и миграция, и перепись населения, и многое другое. Однако надо оговориться, что сегодня успешных примеров применения больших данных в статистике практически нет. Это значит, у нас есть все шансы быть в первых рядах», — считает Малков.

По его словам, Росстат работает и в направлении открытости, регулярно публикуя микроданные по различным направлениям экономики и общества, и намерен расширить эту практику.

«В свое время ЦСУ, Госкомстат, затем Росстат, были монополистами на государственные данные. И вдруг время изменилось, появилось много других источников информации, распространения данных. Мы привыкли работать с профессиональной аудиторией, но теперь перед нами армия непрофессиональных пользователей, с которыми надо учиться работать», — отметил глава Росстата.

В то же время он напомнил, что российская статистика обязана обеспечивать сопоставимость данных.

«Нельзя сегодня считать по старой методике, а завтра вдруг взять и перейти на большие данные, и всё начать считать по новому. Как сопоставить с тем, что у нас было раньше? Мы пишем историю в цифрах, и нельзя взять и разом изменить подходы», — пояснил Малков.

Он отметил, что переход к использованию big data в статистике будет возможен только после того, как будет многократно проверена их достоверность и отработана технология сопоставления с данными, полученными по прежним методикам.

«Мы готовы меняться, но эволюционным методом, сохранив все наши наработки», — резюмировал Павел Малков.

В ходе дискуссии губернатор Новгородской области Андрей Никитин подверг острой критике характер работы статистических управлений в регионах и заявил, что в вопросе реформирования статистики он является «радикалом».

Никитин рассказал, что, возглавив регион, сравнил справку о ценах на основные продукты питания, которую ему ежедневно представляло статистическое управление, с реальными ценами на рынках и в магазинах Великого Новгорода, и своими глазами увидел критически большие расхождения в цифрах.

Никитин также рассказал, что местная статистика раз за разом сообщала о снижении инвестиций в Новгородской области, отталкиваясь от предыдущего временного периода, когда в регионе строилась новая автотрасса «М-11» (Москва — Санкт-Петербург).

«Но я, как губернатор, не имею к инвестициям в эту трассу никакого отношения. Это другая история. Мою работу можно оценивать по частным инвестициям в регионе. Но статистика упорно показывала снижение инвестиций в Новгородской области, и мне приходилось каждый раз объясняться по этому поводу с оппозицией», — посетовал губернатор.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин отметил, что он готов нести личную ответственность за реформирование системы российской статистики, которое должно быть завершено к 2022 году.